Concessões de eletricidade em baixa tensão têm de ter mínimo de 600 mil clientes (ERSE)

Lusa29 Jun, 2018, 09:14 | Economia

De acordo com estudos científicos sobre esta temática e uma amostra de operadores de rede de distribuição em vários países, o regulador concluiu que é necessário um mínimo de 600 mil clientes para garantir "neutralidade financeira para consumidores e Orçamento do Estado e eficiência económica".

Com base neste racional, a ERSE propõe três cenários de agregação dos 278 municípios no concurso para a concessão da distribuição de eletricidade em baixa tensão a realizar em 2019, juntando-os em duas ou cinco áreas.

No documento, em consulta pública a partir de hoje por um período de 30 dias, o regulador apresenta as três propostas de delimitação territorial, apontando as vantagens e desvantagens de cada uma, em função dos níveis de custos, eficiência e homogeneidade entre áreas, sem apresentar nenhuma como favorita.

Os municípios são os detentores da concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, atribuída à EDP Distribuição por um período de 20 anos, que termina em momentos diferentes entre 2016 e 2026 (Porto, Cascais, Arouca), mas a maioria dos contratos com a empresa do grupo EDP chega ao fim entre 2021 e 2022.

No âmbito da liberalização do mercado energético, as autarquias podem optar pela exploração direta da distribuição de eletricidade em baixa tensão ou pela concessão e, caso decidam por atribuir a terceiros, podem atribuir a novos operadores, que possam surgir.

Duas das três propostas de delimitação territorial dividem o país em cinco grandes regiões, em que na primeira à Área Metropolitana de Lisboa se junta o Oeste, Lezíria do Tejo e Alto Tejo, enquanto na segunda também entra o Alentejo Central de forma a atenuar os custos unitários por consumidor na região sul.

Mas no segundo cenário, com a região sul limitada ao Algarve, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, o número de clientes abrangido fica abaixo do teto definido como mínimo para a eficiência da concessão (cerca de 574 mil em vez dos 600 mil).

Já a terceira proposta de áreas de concessão divide o país em dois -- norte e centro norte, e sul e centro sul --, o que faz descer os custos, mas que se afasta do ponto de referência que são as comunidades intermunicipais, que retalharia o país em mais grupos.

Atualmente, a EDP Distribuição está presente nos 278 municípios portugueses e distribui eletricidade para 99,5% dos pontos de entrega nacionais, num total de 6,1 milhões.

No âmbito dos concursos para a distribuição de eletricidade em baixa tensão, atualmente responsabilidade da EDP Distribuição, a ERSE tem que propor a área territorial dos procedimentos, elaborar um estudo com os aspetos e parâmetros que importa fixar no programa de concurso tipo e no caderno de encargos tipo, e regulação, regulamentação, supervisão dos operadores.

A consulta pública decorre até 17 de agosto, altura em que as contribuições recebidas serão analisadas e vertidas numa proposta final da ERSE, cabendo depois ao Governo aprovar o caderno de encargos e a minuta dos contratos.

Mas a decisão sobre a definição da área territorial cabe aos municípios, bem como a decisão sobre o modelo de concessão, lançamento do concurso, se for o caso, e acompanhamento e fiscalização da concessão.