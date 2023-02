Concorrência dá `luz verde` a compra da Parque Eólico de Moncorvo pela EDP Renováveis

"Em 14 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, [...] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, [...], uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste", informou a entidade, em nota publicada no `site`.

A EDP Renováveis notificou, em dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre a Parque Eólico de Moncorvo, que atualmente se dedica a conceber e implementar o parque eólico de Morgavel, no concelho de Sines.

A Morgavel é titular de um direito de interconexão à rede para capacidade de produção eólica de remuneração garantida a instalar de 50 megawatts (MW), bem como de um direito a instalar 10 MW adicionais de sobreequipamento, nos termos de contrato celebrado com a Direção-Geral de Energia e Geologia, em maio de 2009.

A compradora é uma sociedade detida pela EDP Renováveis, integrando o Grupo EDP, cujas sociedades desenvolvem atividades na área da produção de energia elétrica com recurso a fontes de energia renovável.

O Grupo EDP opera essencialmente nas atividades de produção, distribuição e comercialização de eletricidade em Portugal e Espanha, bem como no setor do gás natural na Península Ibérica, para além de uma presença no setor da eletricidade em vários países.