Concorrência dá `luz verde` à compra da TSA

Numa nota divulgada hoje no seu site, a AdC anunciou que decidiu "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", "uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".

De acordo com comunicado publicado no final de janeiro, a ETE pertence ao Grupo ETE, o qual desenvolve atividade nas áreas das operações portuárias, com um sistema de terminais portuários e concessões associados à logística, ao transporte fluvial, marítimo, terrestre e aéreo, no transporte marítimo de mercadorias, com atividade de armador, nos serviços de gestão técnica de navios e tripulações, recrutamento, formação e apoio à certificação de navios e instalações portuárias.

A AdC indicou ainda que a ETE "é uma empresa de estiva que se dedica à realização de operação portuária no Porto de Lisboa, sendo concessionária do Terminal Multipurpose do Poço de Bispo e realizando operação ao largo de carga e descarga de navios".

Já a TSA é controlada "pela ETE e pela GS Marítima, Lda. que detém a Concessão de Serviço Público da Atividade de Movimentação de Carga Geral Contentorizada e Fracionada no Terminal Portuário TML - Terminal Multipurpose de Lisboa".