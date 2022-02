Concurso de ideias para `merchandising` da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia

Segundo as autarquias, o concurso de ideias tem por objetivo "a seleção da melhor Proposta de Ideia e Gráfica para a conceção e produção do `merchandising` da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia, estimulando junto da comunidade estudantil de `design` e áreas afins, dos profissionais atuantes neste setor e de todos os interessados de uma forma geral, a conceção de peças de `merchandising` ancoradas nas especificidades dos territórios da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia e a ela alusivas".

"Reunindo um júri composto por especialistas diversos, tanto na temática das fortalezas da raia, como no campo do `design` e da comunicação, este concurso visa contribuir igualmente para a valorização e promoção tanto do território raiano, como do seu património cultural e humano", referiram.

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Almeida, no distrito da Guarda, na sua página oficial da internet, o concurso "é aberto a qualquer participante individual, não sendo exigível qualquer formação académica aos concorrentes e podendo, cada concorrente, apresentar várias propostas".

À proposta vencedora será atribuído um prémio de 1.500 euros.

O concurso de ideias para o `merchandising` da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia decorre até ao dia 10 de abril e o respetivo regulamento está disponível em https://cm-valenca.pt/7865.

As autarquias envolvidas no projeto lembram que, "no contexto `Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia`, a Raia Luso-espanhola é uma faixa da fronteira mais antiga do mundo, de cerca de 1.316 km, e uma das mais fortificadas da Europa, com particularidades históricas e culturais únicas".

"As populações raianas são herdeiras de uma continuidade demográfica construída em resposta ao problema da guerra do século XVII, assente na utilização do urbanismo civil para garantir a consistência e a continuidade do sistema defensivo, materializado nas várias fortificações que podemos encontrar ao longo da fronteira", acrescentaram os municípios.

Referiram ainda que "o sistema de defesa criado durante a guerra que opôs Portugal a Espanha (1640-1668) integra cerca de uma centena de fortificações do lado português".

"Nessa paisagem, para além da cidade de Elvas, reconhecida pela UNESCO como Património Mundial em 2012, destacam-se, pela excecional demonstração de autenticidade e estado de conservação, a Praça-forte de Almeida, a Fortaleza de Marvão e a Fortaleza de Valença", lê-se.

Segundo a fonte, "hoje, mais do que elementos evocadores de conflitos passados, estas fortificações constituem testemunhos de Paz e ligações linguísticas, económicas e culturais que unem os povos dos dois lados da fronteira".

"A criação da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia visa valorizar e dar a conhecer este património de excecional valor, um património que reflete alguns dos episódios mais marcantes da História nacional, que deixa transparecer a perícia técnica dos seus exímios construtores e a História de um povo sempre pronto a defender o seu território e a lutar pela Paz", remataram as autarquias.