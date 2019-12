Concurso procura projetos inovadores na área do ambiente

A "Academia Electrão" é um concurso que tenta promover ideias inovadoras na área da gestão de equipamentos elétricos, pilhas e acumuladores e ainda embalagens usadas.

As propostas deverão estar relacionadas com a inovação, gestão sustentável, sensibilização e comunicação, refere uma nota da Associação.

É um concurso em que todos podem participar: universidades, empresas e indivíduos, estando disponíveis as categorias de arte contentorização, valorização, digital e mobilização.

Serão atribuídos quatro mil euros por categoria, aos projetos vencedores, avaliados por um júri multidisciplinar.

As candidaturas decorrem até 15 de maio de 2020, através do preenchimento de um formulário no site www.academiaelectrao.pt.

O Electrão - Associação de Gestão de Resíduos gere uma rede de cerca de 4.000 locais de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usados.