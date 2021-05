Concursos de obras públicas abrandam quebra para -29% até abril e somam 1.381 ME

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "estas quebras devem-se a um efeito base resultante de um volume de promoções excecionalmente elevado registado em março de 2020".

Em março do ano passado registou-se "um valor excecionalmente elevado de promoções, em resultado da concentração do lançamento, nesse mês, de grandes concursos de projetos como as novas linhas de metro do Porto e de Lisboa ou a modernização da Linha da Beira Alta".

No total, recorda, foram nove concursos de valor igual ou superior a 25 milhões de euros que representaram um total de 872 milhões de euros.

No que se refere aos contratos de empreitadas celebrados até ao final de abril e reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, aumentaram 57%, perfazendo um montante de 975 milhões de euros.

Por sua vez, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 156 milhões de euros no primeiro quadrimestre de 2021, mais 8% que o montante apurado em igual período do ano passado.

No seu conjunto, o total de contratos celebrados nos primeiros quatro meses do ano situou-se nos 1.206 milhões de euros, mais 46% que o valor apurado no ano anterior.