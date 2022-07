Concursos de obras públicas caem 19% até junho e somam 1.775 ME

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos no primeiro semestre recuou 19% em termos homólogos, para 1.775 milhões de euros, refletindo a falta de Orçamento do Estado no início do ano, informou a AICCOPN.