Concursos de obras públicas caem 24% até Agosto (AICCOPN)

Lusa09 Out, 2018, 12:26 | Economia

Segundo a edição de setembro do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "trata-se do oitavo mês consecutivo com registo significativamente negativo ao nível do lançamento de concursos de empreitadas de obras públicas", mercado que "continua a revelar um fraco dinamismo".

Já o total de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos e reportados no Observatório das Obras Públicas foi de 954 milhões de euros até agosto, mais 13% face a 2017.

Conforme nota a AICCOPN, "apesar de se verificar um comportamento positivo face ao andamento dos contratos promovidos, a verdade é que o diferencial entre ambos permanece extremamente elevado, com diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados a situar-se cerca de 643 milhões de euros desde o início do ano".

No que se refere aos contratos celebrados na modalidade de ajuste direto e consulta prévia, somaram um total de 388 milhões de euros, recuando 25% face a 2017.

No seu conjunto, o volume total de contratos celebrados e registados no Observatório das Obras Públicas até final de agosto de 2018 situa-se nos 1.437 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 1% em termos homólogos.