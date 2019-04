Concursos de obras públicas duplicam até março, mas contratos celebrados recuam

Lusa26 Abr, 2019, 11:35 | Economia

"O mercado das obras públicas continua a registar crescimentos expressivos no lançamento de concursos, mas encerrou o primeiro trimestre do ano com queda nos volumes de contratos celebrados", lê-se na edição de abril do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo refere, cerca de um terço (335 milhões de euros) dos 1.026 milhões de euros de concursos de empreitadas públicas promovidos até março dizem respeito ao lançamento dos concursos relativos às expansão e acessibilidades do porto de Leixões, ao prolongamento das linhas amarela e verde do Metro de Lisboa, às obras de renovação da Linha do Norte e ao Metrobus do Mondego.

Os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados nos primeiros três meses do ano situaram-se nos 368 milhões de euros, menos 13% do que no primeiro trimestre de 2018, com os concursos públicos a recuarem 5%, para 268 milhões de euros, e os ajustes diretos e consultas prévias a diminuírem 52%, para 59 milhões de euros.