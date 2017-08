Concursos de obras públicas promovidos até junho atingem máximo desde 2011 - AICCOPN

Lusa 02 Ago, 2017, 13:12 / atualizado em 02 Ago, 2017, 13:12 | Economia

Segundo a edição de julho do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos, ou seja, objeto de abertura de procedimento e respetivo anúncio em Diário da República, aumentou 103% até junho, para 1.480 milhões de euros, contra os 729 milhões de euros do mesmo período do ano passado.

No período, o volume total de contratos celebrados e reportados no Observatório das Obras Públicas situou-se nos 522 milhões de euros, mais 80% que no mesmo período de 2016.

"Assim -- nota a associação - o diferencial entre obras anunciadas e contratação celebrada atinge já os 957 milhões no corrente ano".

Quanto aos contratos celebrados em resultado de ajustes diretos, somaram 310 milhões de euros, mais 37% em termos homólogos.

No total, os contratos celebrados e reportados no primeiro semestre de 2017 foi de 896 milhões de euros, mais 64% que em 2016 e, também, o melhor registo desde 2011.