Confederação de Comércio e Serviços de Portugal queixa-se de falta de investimento público

João Vieira Lopes considera que o aumento do salário mínimo nacional deve ser uma matéria a analisar anualmente. O Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal aponta o dedo ao governo anterior e vê com bons olhos a subida de Siza Vieira na hierarquia do governo.