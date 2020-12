Confederação do Comércio e Serviços aplaude novo pacote de apoio

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços, só lamenta que entre em vigor apenas no próximo ano.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços, a valorizar o anúncio do Ministério da Economia, que vai criar um subsídio a fundo perdido para apoiar até 50% do valor da renda, suportada pelos empresários, durante o primeiro semestre de 2021.