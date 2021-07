Confederação do comércio e serviços reclama maior peso do setor na distribuição dos fundos europeus

"O comércio e serviços representa mais de dois terços do PIB [Produto Interno Bruto], mais de dois terços do VAB [Valor Acrescentado Bruto] e mais de dois terços do emprego. Por isso, é extremamente importante para a CCP, para o movimento associativo e para os empresários que, no volume de fundos europeus que vão chegar nos próximos anos, esses investimentos sejam bastante mais equilibrados", afirmou o presidente da confederação.

Falando na sessão de abertura da conferência "Repensar o futuro do setor automóvel" - que hoje assinala, no Porto, os 80 anos da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) - João Vieira Lopes recordou que, "de tudo aquilo que foi investido no setor privado em termos de fundos europeus ao longo das últimas décadas, 4% foi para o comércio, 11% foi para os serviços, 15% foi para o turismo e 70% foi para a indústria".

"A CCP tem-se batido muito, ao longos dos anos, pelo papel básico dos serviços em relação a todo o universo da economia. Hoje em dia, a cadeia de valor é complexa - começa na conceção e acaba em tudo o que seja assistência pós-venda, reparação, comercialização e contacto com o consumidor - e nessas duas pontas está um conjunto de atividades, muitas delas, com um certo sentido intangível, porque são serviços, e que na nossa opinião nem sempre têm sido suficientemente valorizadas", sustentou.

"O apelo que temos feito ao Governo -- acrescentou Vieira Lopes - é para que, no modo como vão ser investidos os fundos europeus, sejam tidas em conta estas especificidades".