Confederação do comércio vê vantagens de desfasamento de horários nas áreas de Lisboa e Porto

A confederação do comércio de serviços de Portugal considera que o desfasamento de horários de trabalho pode fazer sentido em Lisboa e Porto mas não no país todo. João Vieira Lopes diz que os horários de funcionamento do comércio devem ter em conta as realidades locais. A decisão deve ser tomada sempre em conjunto com as câmaras municipais.