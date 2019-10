Confederação do Turismo diz que viabilização do projeto do Aeroporto no Montijo é "boa notícia"

"É uma boa notícia sair esse parecer. (...) Há muito tempo que estávamos à espera deste Estudo de Impacte Ambiental", afirmou Francisco Calheiros, em declarações à Lusa.

Para o presidente da CTP, a construção do novo aeroporto na Base Aérea n.º 6, no Montijo, vai permitir dar resposta à falta de capacidade do aeroporto de Lisboa, aumentando a capacidade para se negociar novas rotas aéreas e, consequentemente, incrementar o turismo.

No que diz respeito às mitigações exigidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a CTP espera que a ANA -- Aeroportos de Portugal -- que já reagiu com surpresa e apreensão a algumas das medidas propostas para minimizar o impacte ambiental do futuro aeroporto -- e o Governo "se sentem o mais rapidamente possível" para que consigam "resolver o que é necessário fazer para se avançarem com as obras".

"Quero ver se finalmente vejo os `caterpillars` no Montijo", sublinhou Francisco Calheiros.

A APA emitiu na quarta-feira a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido "favorável condicionada", viabilizando o projeto.

"A DIA é favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental. A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros", referiu o comunicado da APA.

Entre as principais preocupações ambientais estão a avifauna, ruído e mobilidade.

Segundo explica a APA no documento, esta declaração vem "na sequência do parecer, igualmente favorável condicionado, emitido pela Comissão de Avaliação composta por dezenas de especialistas e organismos da administração pública".

O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.

Em 08 de janeiro, a ANA e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a BA6 num novo aeroporto.