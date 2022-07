Confederação Empresarial de Portugal defende uma redução de impostos

António Saraiva diz que essa redução no consumo de gás até já tem acontecido, nos últimos meses.

Para António Saraiva essa descida iria apoiar as famílias e as empresas que estão a ser mais penalizadas com o aumento dos custos de produção.Quanto à crise energética o presidente da CIP manifestou oposição à proposta da Comissão Europeia para um corte de 15 por cento do consumo de gás natural em todos os Estados membros.A Confederação Empresarial concorda com a posição assumida pelo Governo, que também não aceita com o plano de Bruxelas.