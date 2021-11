Confederações patronais decidem voltar à concertação social

As quatro confederações patronais tinham anunciado em outubro a suspensão na participação nas reuniões da Concertação Social.







Tal posição foi assumida pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) após a aprovação de alterações laborais, alegando que as mesmas não foram discutidas com os parceiros sociais.







Entretanto, as confederações aceitam agora retomar a agenda de trabalhos tendo em conta a audição com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas também com a recente reunião com o primeiro-ministro, António Costa.





"A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), na sequência da audição com Sua Excelência o Presidente da República e da recente reunião com o Senhor Primeiro-Ministro, estão disponíveis para retomar, dentro do atual contexto político, a agenda de trabalhos da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS), designadamente a discussão sobre o aumento do salário mínimo para o próximo ano", refere um comunicado sobre a posição conjunta das quatro confederações patronais citado pela agência Lusa.





No entanto, as confederações consideram "fundamental" que o Governo "apresente os fundamentos económicos que suportam a referida proposta".