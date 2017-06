Confiança das famílias portuguesas está em máximos de quase 20 anos

A contribuir para este resultado está o facto de as famílias estarem com melhores expetativas quanto à evolução do desemprego, à situação económica do país, e à situação do próprio agregado familiar.



Também os empresários estão mais confiantes, com o indicador a atingir máximos de julho de 2002.



Hoje foi ainda conhecido o sentimento económico da zona euro, que subiu em junho e está também no valor mais alto desde agosto de 2007.



São todos dados muito animadores para a economia portuguesa.



O Governo espera por isso um crescimento económico de 1,8 por cento, mas há várias previsões que apontam para um número ainda maior.



O próprio Banco de Portugal espera um crescimento económico de dois e meio por cento.