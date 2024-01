Confiança de empresários na Alemanha recua em janeiro para valor mais baixo desde 2020

O índice de confiança das empresas do instituto de investigação económica alemão (Ifo) para o conjunto da Alemanha recuou em janeiro para 85,2 pontos, contra 86,3 pontos no mês anterior e 90,1 pontos em janeiro de 2023.

Segundo o Ifo, as empresas "consideram que a sua situação atual está pior" e a antevisão para os próximos meses "foi novamente pessimista".

A Alemanha deverá ter registado uma contração em 2024, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um declínio de 0,5%, enquanto o Governo alemão prevê um declínio de 0,4%.

No setor da indústria transformadora, a confiança dos empresários aumentou em janeiro, com as empresas mais satisfeitas com os seus negócios, mas também mais confiantes para o futuro -- ainda que as expectativas continuem negativas.

No setor dos serviços a confiança das empresas, negativa desde agosto, agravou-se em janeiro, com piores resultados tanto a nível da situação atual, como a nível de perspetivas.

A confiança do setor do comércio na Alemanha está negativa desde março de 2022 e atingiu este mês o valor mais baixo desde que iniciou esta cadeia, com as perspetivas e a situação atual a agravarem as tendências negativas que se prolongam há meses.

Transversal aos vários setores, também as empresas de construção viram uma redução da confiança em janeiro, com "as suas perspetivas já sombrias para os próximos meses a tornarem-se ainda mais negras".