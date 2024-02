Confiança dos consumidores continua a subir e clima económico recua em fevereiro

Segundo os resultados dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro e fevereiro, após ter diminuído nos quatro meses anteriores.

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, diminuiu em fevereiro, após ter aumentado entre novembro e janeiro.

No mês em análise, o indicador de confiança dos serviços recuou, enquanto os indicadores da indústria transformadora, da construção e obras públicas e do comércio aumentaram.

De acordo com o INE, os períodos de recolha de informação decorreram entre 01 e 16 de fevereiro no caso do inquérito aos consumidores e entre 01 a 22 de fevereiro no caso dos inquéritos às empresas.