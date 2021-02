Confiança dos consumidores e clima económico recuam em fevereiro

Segundo o INE, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em fevereiro (dos -23,1 pontos de janeiro, para os -25,8 pontos), após ter aumentado nos dois meses anteriores, de forma menos intensa em janeiro.

O indicador de clima económico, por sua vez, intensificou em fevereiro a redução observada no mês anterior (dos -0,9 pontos de janeiro, para os -1,8 pontos em fevereiro), recuando para um nível próximo do verificado em julho de 2020.

"Em fevereiro, verificaram-se diminuições acentuadas nos indicadores de confiança do Comércio e, em particular, dos Serviços, enquanto na Construção e Obras Públicas o indicador diminuiu ligeiramente", sinaliza o INE.

Em sentido oposto, refere, o indicador de confiança da indústria transformadora aumentou no último mês.

De acordo com o INE, em fevereiro de 2021, os períodos de recolha de informação decorreram entre 01 e 12 (dias úteis), no caso do inquérito aos consumidores, com 1.189 respostas obtidas (entrevistas telefónicas), e entre 01 e 19 no caso dos inquéritos às empresas.