Confiança dos consumidores na Alemanha inverte tendência e cai em junho

Num comunicado hoje divulgado, a consultora prevê uma descida de um ponto no seu indicador - elaborado entre 1 e 12 de junho com base nas opiniões de cerca de 2.000 inquiridos e que mede a confiança dos consumidores - de 24,4 negativos este mês para 25,4 negativos em julho.

Esta descida deve-se a um novo aumento de cinco pontos na propensão para poupar.

De acordo com Rolf Bürkl, especialista em consumo da GfK, "a evolução atual do clima de consumo indica que os consumidores se sentem novamente mais incertos", o que "se reflete, entre outras coisas, no facto de a propensão para poupar ter aumentado novamente este mês".

"Após oito subidas consecutivas, o sentimento dos consumidores tem de sofrer um primeiro revés. A persistência de taxas de inflação elevadas, atualmente em torno dos 6%, afeta significativamente o poder de compra das famílias e impede que o consumo privado dê um contributo positivo", acrescenta.

Consequentemente, as perspetivas de rendimento dos consumidores também diminuíram este mês, após oito aumentos consecutivos, tendo o seu indicador perdido 2,4 pontos, passando para 10,6 negativos.

Em contraste com as expectativas de rendimento, a vontade de comprar mantém-se globalmente estável, embora a um nível muito baixo.

Embora o indicador correspondente ganhe 1,5 pontos, permanece em 14,6 negativos, ainda significativamente abaixo dos valores durante as duas fases da paralisação parcial da vida pública devido à pandemia da covid-19 na primavera de 2020 e no final de 2020 e início de 2021.

Esta relutância em comprar devido à incerteza dos consumidores deve-se, por um lado, às taxas de inflação persistentemente elevadas e aos debates em torno da fatura do aquecimento, que visa alterações no sentido de sistemas mais ecológicos e energeticamente eficientes, o que imporá custos e encargos adicionais aos proprietários de casas.

Entretanto, as expectativas económicas continuam a enfraquecer e, depois de ligeiras perdas no mês anterior, o declínio é agora acentuadamente maior, com o indicador correspondente a cair 8,6 pontos para 3,7, o que é, no entanto, quase 15 pontos mais do que há um ano.

O declínio do otimismo económico reflete a incerteza dos consumidores quanto à evolução económica futura.

Por um lado, a estabilidade sustentada do emprego é um pilar importante; por outro lado, a política monetária restritiva do Banco Central Europeu (BCE) suscita preocupações quanto à economia.

Segundo o consultor, embora uma normalização do nível das taxas de juro seja desejável e necessária num contexto de inflação elevada, existe também o perigo de um aumento demasiado acentuado da taxa diretora num período muito curto enfraquecer a propensão da economia para investir demasiado e de a Alemanha entrar em recessão.

Assim, o BCE tem de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, trazer a inflação de volta ao nível desejado de cerca de 2% e, por outro lado, evitar que a economia enfraqueça demasiado, acrescenta.