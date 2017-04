Confiança dos consumidores na Alemanha subiu em maio

Lusa 27 Abr, 2017, 12:37 | Economia

Segundo o GfK, a confiança dos consumidores alemães relativa a maio foi influenciada positivamente pela descida da inflação em março na Alemanha para 1,6%, contra 1,9% em fevereiro e 2,2% em janeiro.

As expectativas económicas e os rendimentos melhoraram notavelmente na Alemanha em abril, enquanto a disposição para realizar grandes compras cresceu moderadamente, sublinha o comunicado.

O índice de confiança dos consumidores GfK é elaborado a partir da opinião de cerca de 2.000 inquiridos.

Em março e fevereiro, o índice tinha sido respetivamente de 10 pontos e 10,2 pontos.

Apesar da incerteza em relação ao futuro do rumo político-económico do presidente norte-americano, Donald Trump, e do início das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), os alemães continuam a considerar que a economia do país vai no bom caminho, sublinha o comunicado.