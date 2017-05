Confiança dos consumidores no valor mais alto em quase 20 anos

RTP 30 Mai, 2017, 10:21 / atualizado em 30 Mai, 2017, 10:58 | Economia

No mesmo sentido, as expectativas relativas à situação económica do país aumentaram em maio, dando continuidade ao perfil positivo iniciado em setembro e atingindo o valor máximo da série iniciada em novembro de 1997.



“O indicador de clima económico aumentou entre janeiro e maio, após ter diminuído nos três meses precedentes. No mês de referência, os indicadores de confiança aumentaram na Construção e Obras Públicas e nos Serviços, tendo estabilizado na Indústria Transformadora e diminuído ligeiramente no Comércio”, acrescenta o relatório do INE.



Segundo o INE, “pelo sexto mês consecutivo, o saldo das apreciações sobre a evolução da situação financeira do agregado familiar aumentou em maio, prolongando a trajetória positiva iniciada em junho de 2013”.



Em relação à evolução do desemprego, o INE refere que o “saldo das perspetivas diminuiu em maio, pelo nono mês consecutivo, prolongando a trajetória descendente iniciada em janeiro de 2013 e renovando o valor mínimo da série iniciada em novembro de 1997”.



A evolução do indicador de confiança dos consumidores no último mês resultou do contributo positivo de todas as componentes, de forma mais expressiva nos casos das expectativas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país.



Já o “indicador de confiança da Indústria Transformadora estabilizou em maio, interrompendo a expressiva trajetória positiva iniciada em junho de 2016”.



Em maio, “as opiniões sobre a procura global contribuíram positivamente para o comportamento do indicador, enquanto as apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados e as perspetivas de produção apresentaram contributos negativos”



Por outro lado, “o indicador de confiança da Construção e Obras Públicas aumentou entre janeiro e maio, atingindo o máximo desde junho de 2008 e refletindo no último mês, o contributo positivo das perspetivas de emprego, uma vez que o saldo das opiniões sobre a carteira de encomendas registou uma evolução negativa”.



Após ter aumentado no mês anterior, em resultado do contributo negativo das perspetivas de atividade e das apreciações sobre o volume de stocks, o indicador de confiança do Comércio diminuiu ligeiramente em maio.



“O indicador de confiança dos Serviços aumentou nos últimos seis meses, atingindo o valor máximo desde agosto de 2001. Em abril, verificou-se uma evolução positiva de todas as componentes, opiniões sobre a atividade da empresa e sobre a evolução da carteira de encomendas e perspetivas sobre a evolução da procura”, sublinha o INE.