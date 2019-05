Confiança dos empresários em Moçambique recua para valor mais baixo desde 2017

Lusa08 Mai, 2019, 12:21 | Economia

"O sentimento das empresas relativamente ao futuro caiu abruptamente para o nível mais baixo em quase dois anos e meio", lê-se no relatório do Standard Bank Moçambique, feito com dados compilados pela consultora IHS Markit, referente a abril.

"O sentimento em relação ao panorama do ano que vem para a atividade registou uma queda acentuada durante o mês de abril, tendo o índice registado o seu valor mais baixo em quase dois anos e meio", lê-se no documento, a que a Lusa teve acesso, e no qual se explica que "tal deveu-se ao facto de muitos inquiridos terem passado de um panorama positivo para um panorama neutro".

No entanto, acrescenta-se no documento, "muitas empresas ainda esperam que o desenvolvimento empresarial e o aumento nas vendas venham a impulsionar um aumento na atividade no futuro".

Este indicador sobre a confiança dos empresários está incluído num índice mais genérico, chamado Purchasing Managers Index (PMI), que mede a atividade empresarial e que inclui, entre outros cálculos, os dados sobre as novas encomendas, prazo de entrega dos fornecedores, novas contratações e preço global dos meios de produção.

"O indicador PMI caiu de 50,4 em março para 49,9 em abril, assinalando uma deterioração muito ligeira nas condições para as empresas no início do segundo trimestre", lê-se no relatório, que dá conta de que "foi a primeira vez em dez meses que o PMI deslizou para baixo da marca inalterada dos 50", que indica uma perspetiva negativa sobre a evolução da atividade empresarial.

De acordo com o relatório referente a abril, feito pelo Banco Standard com dados compilados pela consultora IHS Markit, "as condições para as empresas do setor privado na economia de Moçambique foram fracas em abril, com a produção, novas encomendas e o emprego a crescerem a taxas mais lentas".

Num comentário colocado no comunicado de imprensa sobre o relatório de abril, o economista-chefe do Standard Bank, Fáusio Mussá, salientou que "a economia moçambicana sofreu recentemente um grande golpe devido aos ciclones Idai e Kenneth, que levaram os analistas e instituições económicas a diminuir as suas previsões do PIB para o presente ano, originando uma redução de dois pontos percentuais em relação às projeções iniciais" e lembrou que o crescimento de 3,3% em 2018 é "a taxa de crescimento mais baixa desde 2001".