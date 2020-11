Confiança dos investidores cai de novo na Alemanha em novembro

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento caiu 17,1 pontos em novembro para 39 pontos, contra 56,1 pontos em outubro.

Este indicador tinha subido consecutivamente em agosto e setembro, quando atingiu 77,4 pontos.

A avaliação da atual situação económica na Alemanha também piorou para -64,3 pontos em novembro, menos 4,8 pontos que em outubro.

Os especialistas do mercado financeiro "estão preocupados com os efeitos económicos da segunda vaga da covid-19", disse Achim Wambach, presidente da ZEW.

Como resultado, o índice de confiança no investimento caiu novamente em novembro, "o que assinala um forte abrandamento no processo de recuperação económica na Alemanha", de acordo com Wambach.

Além disso, receia-se que a economia alemã entre noutra recessão.

As negociações `Brexit` e as eleições presidenciais nos Estados Unidos não influenciaram, atualmente, as expectativas económicas da Alemanha.

As expectativas dos especialistas do mercado financeiro em relação à zona euro também diminuíram acentuadamente em novembro pelo segundo mês consecutivo, menos 19,5 pontos para 32,8 pontos.

A avaliação da situação atual na zona euro melhorou 0,2 pontos para -76,4 pontos.