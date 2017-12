Confiança dos investidores na Alemanha cai em dezembro

Lusa12 Dez, 2017, 13:14 | Economia

O Centro para a Investigação Económica Europeia alemão (ZEW) informou hoje que o índice de confiança dos investidores desceu em dezembro para 17,4 pontos, menos 1,3 pontos do que em novembro.

As perspetivas da economia alemã para os próximos seis meses continuam a ser positivas.

"Os especialistas do mercado financeiro veem uma influência negativa nas negociações do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia), bem como nas reformas da União Europeia (UE)", comenta o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Na próxima sexta-feira, o ZEW vai publicar os resultados de um estudo especial sobre os efeitos das difíceis e longas negociações para formar Governo na Alemanha.

A avaliação da situação económica atual na Alemanha subiu para 89,3 pontos em dezembro, mais 0,5 pontos do que em novembro.