Confiança dos investidores na Alemanha cai em novembro

De acordo com um comunicado do Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW), hoje divulgado, o índice de confiança do investimento no país situou-se em 7,4 pontos, menos 5,7 pontos do que no mês anterior.

"As expectativas económicas para a Alemanha foram ofuscadas pela vitória de Trump e pelo colapso do Governo de coligação alemão. Na pesquisa atual, o sentimento económico diminuiu, com o resultado da eleição presidencial dos EUA provavelmente a ser a principal razão", disse o ZEW.

A agência disse ainda que, nos últimos dias, se ouviram opiniões mais otimistas, que esperam que as perspetivas melhorem com a aproximação das eleições antecipadas na Alemanha, que foram marcadas para 23 de fevereiro de 2025.

Juntamente com a queda das expectativas, a avaliação da atual situação económica na Alemanha também piorou.

Este indicador caiu 4,5 pontos em novembro em comparação com o mês anterior, para -91,4 pontos, o valor mais baixo desde maio de 2020, no auge da pandemia do coronavírus.

No que diz respeito à zona euro, o sentimento entre os especialistas do mercado financeiro caiu para 12,5 pontos, menos 7,6 pontos que no mês anterior, enquanto a avaliação da situação atual desceu de -40,8 para -43,8 pontos.