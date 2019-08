Confiança empresarial alemã cai em agosto para mínimo desde novembro de 2012

Lusa26 Ago, 2019, 10:49 | Economia

Este índice recuou dos 95,8 pontos revistos em julho para os 94,3 pontos hoje divulgados pelo instituto germânico Ifo, cujo presidente, Clemens Fuest, disse que "a preocupação (...) se tornou mais profunda".

As empresas estão menos satisfeitas com a situação atual, enquanto aumenta o pessimismo em relação ao próximos seis meses.

No setor manufatureiro, a diminuição da confiança empresarial não dá sinais de travar e, quer a satisfação com a atual situação, como as expectativas, já estão em valores negativos.

"A última vez que as empresas industriais mostraram pessimismo foi no ano da crise de 2009. Não se vê um raio de luz em nenhuma das principais indústrias da Alemanha", salientou Fuest.

Nos serviços, a confiança empresarial deteriorou-se significativamente devido à valorização menos favorável da situação atual e ao crescimento do ceticismo face ao futuro próximo.

No comércio, o índice de confiança empresarial caiu em terreno negativo, o que se deveu à grande distribuição.

Na construção, a confiança empresarial caiu ligeiramente, pois as empresas estão menos confiantes com a sua situação atual e não esperam grandes mudanças nos próximos meses, embora as condições empresariais sejam, todavia, "muito favoráveis".