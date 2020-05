Confiança empresarial na Alemanha recupera ligeiramente em maio (Ifo)

O índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha do Ifo subiu para 79,5 pontos em maio, contra 74,2 pontos em abril, em dados revistos.

"Embora algumas empresas tenham avaliado a sua situação atual um pouco mais negativamente, as expectativas para os próximos meses melhoraram consideravelmente", afirmou o presidente da Ifo, Clemens Fuest.

"No entanto, muitas empresas ainda estão pessimistas sobre os seus negócios. O desconfinamento gradual oferece um vislumbre de esperança", acrescentou Fuest.

No setor da indústria transformadora, a confiança empresarial aumentou significativamente porque as empresas melhoraram as suas expectativas, embora as empresas industriais estejam longe de estarem otimistas.

No setor de serviços a confiança empresarial recuperou notavelmente desde a baixa histórica de abril, devido ao forte aumento das expectativas e porque também valorizaram a situação atual um pouco melhor, embora as empresas geralmente sejam pessimistas.

No comércio, a confiança empresarial também melhorou substancialmente porque o desconfinamento melhorou especialmente o ânimo dos retalhistas.

No setor de construção, a confiança melhorou pela primeira vez após sete meses consecutivos de quedas devido a uma melhoria sem precedentes das expectativas, mas as empresas de construção valorizam um pouco pior a situação atual.