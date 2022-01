Confiança empresarial na Alemanha sobe em janeiro, depois de seis meses a cair

O índice de confiança empresarial para a Alemanha como um todo do instituto de investigação económica alemão ifo subiu para 95,7 pontos em janeiro, contra 94,8 pontos em dezembro.

A confiança das empresas alemãs aumentou no início do ano porque "as suas expectativas melhoraram consideravelmente", embora a avaliação da sua situação atual fosse "um pouco menos positiva", de acordo com o ifo.

"A economia alemã está a começar o novo ano com um brilho de esperança", disse o presidente do ifo, Clemens Fuest.

No setor industrial alemão, a confiança empresarial aumentou significativamente porque as empresas estão mais satisfeitas com a sua situação atual e estão também mais otimistas em relação aos próximos meses.

Os estrangulamentos no fornecimento de bens intermédios e matérias-primas diminuíram um pouco, segundo o ifo.

A utilização da capacidade também aumentou de 84,9% para 85,6%.

No setor dos serviços, a confiança das empresas voltou a melhorar depois de ter caído durante três meses consecutivos.

O pessimismo desapareceu das expectativas empresariais e a indústria do turismo espera "um verão promissor".

No entanto, alguns prestadores de serviços estão menos satisfeitos com a sua situação atual e a indústria hoteleira e de restauração permanece em crise.

A confiança empresarial melhorou no comércio também porque as expectativas melhoraram e apesar de as empresas terem classificado a sua situação atual um pouco pior.

O pessimismo sobre o futuro foi grandemente reduzido, especialmente no setor retalhista.

Na construção, a confiança empresarial aumentou porque as empresas estão um pouco mais satisfeitas com a sua situação atual e porque as suas expectativas melhoraram à medida que a escassez de materiais melhorou ainda mais.