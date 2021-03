Confiança no investimento na Alemanha volta a subir em março

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento subiu para 76,6 pontos em março, mais 5,4 pontos do que no mês anterior.

Desde dezembro, este indicador subiu 20 pontos e melhorou nos quatro meses consecutivos, principalmente devido ao otimismo das expectativas sobre a evolução da economia nos próximos meses.

A avaliação da situação atual na Alemanha também melhorou para -61 pontos em março, mais 6,2 pontos que no mês anterior.

No entanto, em relação a dezembro, este subíndice do indicador não melhorou tanto, já que apenas avançou 5,5 pontos.

"O otimismo sobre a situação económica continua a aumentar. Os analistas do mercado financeiro estão a tomar como certa uma ampla recuperação da economia alemã, esperando que pelo menos 70% da população alemã tenha recebido uma oferta de vacinação até ao outono", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Além disso, uma grande maioria espera uma inflação mais elevada e taxas de juro mais altas a longo prazo.

As expectativas dos analistas do mercado financeiro para a zona euro também melhoraram para 74,4 pontos em março, mais 4,4 pontos que no mês anterior.

Desde dezembro do ano passado, estas expectativas também melhoraram quase 20 pontos.

E a avaliação da situação atual da zona euro melhorou para -69,8 em março, mais 4,8 pontos que em fevereiro, mas desde dezembro só subiu quase seis pontos.