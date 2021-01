Confinamento apertado. Proibida venda de produtos ao postigo no comércio não-alimentar

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Com os hospitais no limite, o Governo decidiu agravar as medidas do atual estado de emergência. Para evitar concentrações e permanência de pessoas nos espaços públicos, está proibida a venda de qualquer produto ao postigo no comércio não-alimentar. No caso de restaurantes ou padarias, mesmo com possibilidade venda ao postigo, não podem vender bebidas, incluindo café.