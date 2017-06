Confirmado crescimento económico de 0,2% no 1º trimestre

Lusa 30 Jun, 2017, 13:04 | Economia

Este dado corresponde à estimativa precedente da agência britânica (ONS, Office for National Statistics) e às expectativas dos analistas interrogados pela agência Bloomberg.

Com um crescimento de 0,2%, o Reino Unido tornou-se no "pior aluno" do G7 no primeiro trimestre.

O Reino Unido sofreu sobretudo com a desaceleração das despesas das famílias, que aumentaram 0,4% no primeiro trimestre, contra 0,7% no quarto trimestre de 2016.

O consumo das famílias, que foi o principal motor do crescimento em 2016 e em particular desde a votação a favor do `Brexit`, parece agora ter-se esfumado, tendo em conta uma subida da inflação e de uma subida moderada dos salários.

A subida dos preços resulta, principalmente, do encarecimento do custo dos bens importados resultante da queda da libra desde o referendo.

A maioria dos economistas prevê que o crescimento da economia britânica em 2017 seja mais fraco do que o registado no ano passado, devido à desaceleração do consumo e aos riscos das incertas negociações sobre o `Brexit` que pesam no investimento das empresas.