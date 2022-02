Conflito de interesses de trabalhadores da IGF apenas cessa 3 anos após fim de funções

"Durante os três anos subsequentes à suspensão ou cessação do exercício de funções na IGF, o conflito de interesses mantém -se relativamente ao exercício de funções ou cargos em entidade relativamente à qual o/a trabalhador/a tenha participado em processo ou tomada de decisão que a envolva, ou tenha tido acesso a informação privilegiada com interesse para a mesma", refere o Código de Ética e Conduta da IGF, que foi hoje publicado em Diário da República.

De fora daquela obrigação estão os casos em que a pessoa regresse à atividade exercida antes do desempenho de funções na IGF e os de nomeação em representação desta autoridade de auditoria.

Na mensagem que acompanha o Código, o inspetor-geral de Finanças, António Ferreira dos Santos, salienta que o objetivo é contribuir para o reforço de uma cultura de rigor e transparência, através do estabelecimento "dos princípios e deveres gerais que devem pautar a atuação e o relacionamento pessoal e profissional de todos/as os/as trabalhadores/as que exercem funções na organização" e de regras "específicas em matéria de assédio no trabalho".

Além disto é ainda instituído um Comité de Ética, composto por um presidente e por dois vogais efetivos e dois suplentes, designados pelo inspetor-geral de Finanças, por um período de três anos, não renovável.

O diploma hoje publicado estabelece ainda que os membros do Comité de Ética são escolhidos "em função do respetivo perfil, experiência, qualidades profissionais e independência de entre trabalhadores/as da IGF ou personalidades de reconhecido mérito".

O Código, que entra hoje em vigor, estabelece que os trabalhadores da IGF não podem "oferecer, solicitar, receber ou aceitar quaisquer benefícios, dádivas, gratificações, recompensas, presentes ou ofertas, decorrentes ou relacionados com as funções exercidas", tendo igualmente de abster-se de aceitar "convites de pessoas singulares e coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas estrangeiras, para assistência a eventos sociais, institucionais ou culturais, hospitalidade ou outros benefícios similares, que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções".

Excetuam-se destas limitações o recebimento de ofertas de valor estimado até 150 euros por parte da mesma pessoa ou empresa no período de um ano civil e a aceitação de convites relacionados com a participação em cerimónias oficiais, conferências ou congressos, desde que observados determinados requisitos.

No capítulo dedicado ao combate ao assédio e à discriminação, o Código determina que a IGF "promove uma política de tolerância zero face a práticas de assédio no trabalho".