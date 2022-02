Conflito entre Rússia e Ucrânia impulsiona preço do petróleo

Com as colunas militares russas a instalarem-se nas autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, os aliados ocidentais começam a pôr em prática sanções a Moscovo.

O presidente russo fala em forças de "manutenção de paz", Biden responde que empregar tal designação é "absurdo" e adverte que a Rússia está a criar uma manobra de pressão para desencadear a guerra.

Desequilíbrio entre oferta e procura: Rússia como "jogadora"

Para Sue Trinh, gestora da Manulife Investment Management, a crise na Europa de leste pode ter "implicações substanciais". Trinh relembra que

A combinação da iminente guerra e da falta de investimento no aprovisionamento energético mundial desencadeia o aumento do preço do petróleo, que pode ultrapassar os 100 dólares por barril, alerta Maike Currie, diretora de investimentos da Fidelity International.





", argumenta Currie, citada na BBC.No passado, já houve sanções dos EUA e da UE à Rússia por vários anos, o que provocou um "impacto maciço" na economia russa. As sanções aplicadas durante esta crise provavelmente serão "aprofundadas", disse Currie, podendo "incluir sanções a instituições financeiras".Ospelas fronteiras ucranianas, na última madrugada.

"O aumento dos custos do petróleo foi o efeito inicial mais óbvio das ações da Rússia contra a Ucrânia", sublinha Saul Eslake, um economista independente, citado no Guardian.





"O mundo pode supor que o petróleo russo não estará disponível para o mercado porque os russos optaram por não disponibilizá-lo ou o Ocidente optou por não comprá-lo ou, de alguma outra forma, impede o comércio de petróleo", sustenta Eslake.





O reflexo mais direto na bolsa dos consumidores será o aumento do preço, não só dos combustíveis como também de todos os produtos que dependam dos recursos energéticos para produção industrial.



As bolsas

Os investidores

De acordo com a jornal britânico The Guardian, "os mercados de ações na Ásia caíram cerca de um por cento, enquanto os indicadores equivalentes em Hong Kong perderam até três por cento e os de Tóquio dois por cento".





A tendência de descida da bolsa russa já vem desde a semana passada, com uma desvalorização de 2,6 por cento.





Na Europa, a banca perdeu "4,7 por cento devido ao aumento do risco, com os bancos mais expostos à Rússia a serem penalizados", de acordo com a análise da DECO.





, com destaque para a EDP Renováveis que liderou com o valor positivo de 7,6 por perto.