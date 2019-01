Conflitos mediados pela DECO aumentam para 23 mil em 2018

No total, foram mais de 370 mil os consumidores que contactaram a Associação de defesa do Consumidor. A maioria das reclamações recebidas foram no setor das telecomunicações, com mais de 34 mil queixas, seguidas das áreas de compra e venda, serviços financeiros, energia e água.



A DECO atribuiu ainda %u201Cmenções desonrosas%u201D à CP e aos CTT pela falta de qualidade de serviço.



Nas Telecomunicações, a coordenadora do gabinete de estudo do consumidor da DECO explica as razões das reclamações.