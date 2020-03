Congresso brasileiro anula veto presidencial e aumenta gastos sociais em 3,7 mil ME

A medida, que tinha sido vetada pelo chefe de Estado, Jair Bolsonaro, aumenta na prática o número de brasileiros elegíveis para receber o chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas com deficiência e idosos com baixos rendimentos.

Para receber o auxílio em questão, equivalente ao valor de um salário mínimo mensal brasileiro (1.045 reais, que corresponde a cerca de 193 euros), além de se enquadrarem na referida situação, os cidadãos tinham ainda de contar com um rendimento familiar per capita de até um quarto do salário mínimo (cerca de 48 euros).

Com o projeto de lei em causa, o valor limite necessário para se obter o benefício passa para metade do salário mínimo (cerca de 96 euros), o que, na prática, aumenta o número de brasileiros aptos a receber a assistência.

Bolsonaro, que desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, promoveu uma agenda económica liberal baseada em ajustes fiscais, reformas e privatizações, vetou o texto.

No entanto, senadores e deputados decidiram na quarta-feira, por maioria, anular esse veto e, assim, dar seguimento à promulgação e entrada em vigor da medida.

Segundo o Governo brasileiro, o impacto desta medida nas contas públicas será de cerca 20 mil milhões de reais já este ano, e pode chegar a 217 mil milhões de reais (40 mil milhões de euros) em dez anos.

Os congressistas a favor da manutenção do veto argumentaram que o Brasil está a atravessar uma crise financeira - o défice público é próximo a cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) - e que esse aumento dos gastos sociais prejudicará outras áreas que necessitam de orçamento.

Por outro lado, os partidos da oposição consideraram injusto o Parlamento economizar em iniciativas destinadas à população mais pobre do país.

Esta vitória do Congresso sobre o Governo de Bolsonaro ocorre num momento de intenso debate entre os dois poderes que dura, praticamente, desde que chefe de Estado assumiu o poder.

A tensão aumentou nas últimas semanas, após o Presidente ter apoiado os protestos convocados para o próximo domingo a seu favor e contra os poderes legislativo e judiciário.

Bolsonaro chegou a admitir, numa transmissão de vídeo na rede social Facebook, que "realmente" não está a conseguir aprovar no Congresso tudo aquilo que pretende, declarando que os parlamentares não discutem nem votam os seus projetos de lei.