Congresso brasileiro aprova orçamento de 2022 com despesas eleitorais polémicas

Enquanto o orçamento era negociado e votado, o Presidente do país, Jair Bolsonaro, estava a aproveitar umas férias de fim de ano no Guarujá, cidade localizada no litoral do estado de São Paulo, onde na véspera foi filmado por um aliado numa lancha a dançar funk, popular ritmo brasileiro.

O Orçamento de 2022 foi aprovado no último dia de sessões legislativas antes da pausa de fim de ano e em votações em separado da Câmara dos Deputados, onde o projeto obteve 357 votos a favor e 97 contra, e do Senado, onde teve 51 votos a favor e 20 contra.

O projeto aprovado prevê que o gasto público brasileiro em 2022 chegue a 4,8 biliões de reais (cerca de 742 mil milhões de euros), dos quais 39% (1,88 biliões de reais ou 291,1 mil milhões de euros milhões) serão usados para refinanciar a dívida pública.

Do valor remanescente e descontadas as despesas ordinárias do Governo, o valor destinado ao investimento ficará limitado a 44 mil milhões de reais (cerca de 6,8 mil milhões de euros), o valor mais baixo das últimas décadas.

O aumento das despesas contestadas no ano eleitoral fez com que a projeção parlamentar para o défice fiscal do país em 2022 passasse de 49,6 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros) para 79,3 mil milhões de reais (12,3 mil milhões de euros).

O orçamento aprovado prevê o gasto de 89 mil milhões de reais (13,7 mil milhões de euros) no chamado Auxílio Brasil, programa social responsável pela distribuição de subsídios aos mais pobres que Bolsonaro propôs para o ano em que tentará a reeleição.

Embora a proposta inicial do Governo fosse destinar 34,7 mil milhões de reais (5,4 mil milhões de euros) para beneficiar 14,7 milhões de famílias, o Congresso aprovou um valor mais de duas vezes superior, que permitirá ao executivo distribuir uma ajuda de 415 reais (64,1 euros) por mês para 17,9 milhões de famílias.

O Orçamento do Brasil em 2022 destina 4,9 mil milhões de reais (cerca de 758 milhões de euros) ao fundo disponível para os partidos políticos financiarem as suas campanhas para as eleições presidenciais, legislativas e regionais de 2022.

Esse número tem sido alvo de duras críticas, até mesmo entre alguns parlamentares, porque quase triplica os 1,7 mil milhões de reais (263 milhões de reais) que os partidos receberam do Estado para financiar as campanhas eleitorais de 2018.

O Governo brasileiro havia proposto inicialmente um gasto de 2,1 mil milhões de reais (325 milhões de euros) para as campanhas eleitorais dos partidos, mas o Congresso aumentou este montante.

O Congresso incluiu no Orçamento de última hora, a pedido do próprio Bolsonaro, uma reserva 1,7 mil milhões de reais (263 milhões de euros) para garantir o aumento salarial dos agentes da Polícia Federal.