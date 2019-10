Congresso da Associação de Municípios em novembro debate regionalização

Lusa11 Out, 2019, 18:09 | Economia

O congresso que terá lugar na cidade de Vila Real, nos dias 29 e 30 de novembro, vai decorrer sob o tema `Descentralizar, regionalizar para um melhor Portugal`, disse hoje à agência Lusa o presidente da ANMP, Manuel Machado.

Portanto, explicitou, "o congresso vai ser focado, na prática, nas matérias que dizem respeito à consolidação das matérias que dizem respeito à descentralização e ao impulso que se sente necessário para a regionalização", para se "conseguir um Portugal melhor".

A Associação tem, entretanto, "calendarizadas várias reuniões descentralizadas pelo território nacional", no âmbito da preparação do seu próximo congresso, que é o 24.º e que não é eletivo, adiantou Manuel Machado, que falava hoje, ao final da manhã, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP, durante a qual o assunto foi tratado.

Durante a tarde de hoje, igualmente na sede da Associação, em Coimbra, reuniu-se o Conselho Geral da ANMP, que aprovou, por unanimidade, a estratégia e linhas gerais do congresso, definidas e apresentadas pelo Conselho Diretivo.

O Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o principal órgão entre congressos, é formado por 61 membros e atualmente liderado por Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém (PSD). O Conselho Diretivo (órgão executivo), liderado pelo presidente da Câmara de Coimbra (PS), Manuel Machado, é constituído por 17 elementos.