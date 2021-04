Conselho aprova 121,5 ME adicionais para medidas urgentes contra covid-19

Em comunicado, o Conselho indica que estes fundos, provenientes da Reserva para a Solidariedade e Ajuda de Emergência, financiarão ações como o trabalho preparatório em curso para a implementação dos "certificados verdes digitais", o reforço das capacidades dos Estados-membros para detetar e monitorizar novas variantes do vírus, incluindo em águas residuais, e o desenvolvimento da plataforma de intercâmbio de formulários de localização de passageiros.

O Conselho aponta que este apoio suplementar para o combate à pandemia, proposto pela Comissão, deverá ser discutido na próxima semana pelo Parlamento Europeu, com vista à sua adoção na sessão plenária que decorrerá no final do mês, entre 26 e 29 de abril.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.904 pessoas dos 826.327 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.