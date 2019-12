Conselho da Diáspora debate hoje desafios da economia mundial

Lisboa, 20 dez 2019 (Lusa) - O Conselho da Diáspora, que reúne 96 portugueses destacados no mundo, debate hoje em Cascais a "economia no nosso planeta", no seu sétimo encontro, que conta com a participação do Presidente da República e do ministro dos Negócios Estrangeiros.