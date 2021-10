Conselho das Finanças Públicas emite esclarecimento sobre CM Lisboa

E sendo assim, o município não é responsável por dois terços das dívidas fora de prazo na Administração Local.



É isto que resulta, diz o Conselho das Finanças Públicas, do relatório que foi produzido.



No esclarecimento feito esta manhã, o Conselho estabelece a distinção entre contas a pagar e pagamentos em atraso.



Diz que a autarquia de Lisboa não tinha pagamentos em atraso no final do ano passado.



Já ontem, a Câmara de Lisboa tinha desmentido que tivesse pagamentos em atraso.