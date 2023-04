Conselho das Finanças Públicas teme que execução do PRR em Portugal fique incompleta

Nazaré da Costa Cabral teme que Portugal não consiga aproveitar a totalidade das verbas comunitárias previstas no Plano de Recuperação e Resiliência e pede que o país faça mais e melhor, desde logo ao nível dos desenhos dos projetos apresentados às instituições europeias, para que as administrações públicas ultrapassem as dificuldades para dar execução aos fundos de Bruxelas.





A presidente do Conselho das Finanças Públicas aconselha também muita prudência na gestão da despesa pública e alerta para as consequências da opção política ide aumentar novamente as pensões.