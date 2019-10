Conselho de Administração da dona da TVI considera oferta "oportuna"

Lisboa, 17 out 2019 (Lusa) - O Conselho de Administração da Media Capital considera que a oferta de compra feita pela Cofina à dona da TVI "é oportuna e que as respetivas condições são adequadas", foi hoje anunciado ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração da Media Capital refere estar "confiante" que a entrada da Cofina no capital social da dona da TVI "terá impacto positivo para as estruturas dos trabalhadores na medida em que se integrará numa estratégia de consolidação dos media no plano global".

A Media Capital salienta ainda que "o presente relatório foi elaborado com base na informação disponibilizada ao Conselho de Administração e inclui somente opiniões do Conselho de Administração e que como tal devem ser consideradas", lê-se no documento.

Em 21 de setembro, a Cofina, dona do Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Correio da Manhã, entre outros, anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa (`enterprise value`) em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a dívida da Media Capital.