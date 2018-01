Conselho de administração da Prisa aprova aumento de capital de 563 milhões

Lusa23 Jan, 2018, 09:23 | Economia

Em comunicado, a Prisa explicou que o conselho aprovou, por unanimidade, a execução do aumento do capital com direito a subscrição preferencial autorizado pela Assembleia-Geral de acionistas realizada a 15 de novembro de 2017 no montante de 450 milhões, que foi condicionada à realização do referido contrato de refinanciamento.

O conselho aprovou ainda por unanimidade um aumento de capital adicional, também com direitos de subscrição preferencial para os atuais acionistas, no montante de 113 milhões de euros, sendo esses recursos destinados ao desenvolvimento dos negócios.

Tendo em vista que os acordos de aumento de capital contemplam termos e condições idênticos (cada um para o valor correspondente), foi acordado executar os dois aumentos simultaneamente.

O conselho decidiu aumentar o capital no montante total de 563.216.166,80 euros mediante a emissão e colocação em circulação de 469.350.139 novas ações ordinárias a uma alíquota de 1,20 euros (0,94 euros) de valor nominal e com um prémio de emissão de 0,26 euros cada.

A Altice anunciou em 14 de julho, dois anos depois de ter comprado a PT Portugal (Meo), que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação avaliada em 440 milhões de euros.