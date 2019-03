Conselho de Estado. Lagarde alerta para desaceleração mundial

RTP01 Mar, 2019, 19:49 / atualizado em 01 Mar, 2019, 19:53 | Economia

A diretora-geral do FMI foi convidada por Marcelo Rebelo de Sousa para a reunião desta sexta-feira do Conselho de Estado | Miguel Figueiredo Lopes - Presidência da República/ EPA

A antiga ministra francesa das Finanças teceu elogios ao desempenho de Portugal nos últimos anos, salientando o “progresso impressionante no corte do défice orçamental e na redução dos custos de financiamento”. Mas reiterou alertas.



Lagarde afirmou desde logo que o país terá de “partir do sucesso recente para reforçar ainda mais a resistência”. E advogou a necessidade de “intensificar” esforços para preparar o futuro, designadamente em matéria de reformas estruturas que visem aumentar a poupança, o investimento e produtividade.



Em Belém, a diretora-geral do FMI revelou ainda que a instituição se prepara para rever em baixa a estimativa de crescimento da Zona Euro.

“Preparar-se antecipadamente para tempos difíceis e ser flexível o suficiente para aproveitar as oportunidades que surgirem”. Foi esta a receita lançada para a mesa do Conselho de Estado.“Portugal terá de continuar a inspirar-se na sua ilustre tradição, porque é provável que as águas da economia mundial se venham a tornar mais traiçoeiras”, acentuou a responsável, evocando mesmo Vasco da Gama, que, disse, “não tinha medo da escuridão”.A diretora do Fundo sustentou, por outro lado, que Portugal deve preparar-se para desenvolvimentos tecnológicos que mudarão “a forma como vivemos e trabalhamos”, criando entidades reguladoras que salvaguardem os consumidores “sem asfixiar a concorrência”, a par de um reformulado sistema de ensino, a pensar nas forças laborais do futuro, e da “criação de redes de proteção sólidas para que aqueles que percam o emprego por causa da tecnologia não sejam deixados para trás”.Marcelo Rebelo de Sousa convocou o órgão consultivo da Presidência para discutir o quadro financeiro internacional e o Brexit.Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Christine Lagarde afirmou que um processo desordenado acabará por acarretar riscos para Portugal. Isto porque uma perda de confiança por parte do mercado financeiro pode fazer subir os juros sobre as dívidas soberanas e bancárias.