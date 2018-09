Conselho de Finanças Públicas: Autarquias melhoram contas mas quatro estão em rutura financeira

RTP13 Set, 2018, 12:56 / atualizado em 13 Set, 2018, 12:59 | Economia



documento que versa sobre a execução orçamental da administração local no primeiro semestre de 2018 mostra uma evolução global positiva dos números dos municípios portugueses. No entanto, a entidade liderada por Teodora Cardoso alerta para os casos de 25 dos 308 municípios que ainda estão acima do limite da dívida total.









Por fim, com endividamento entre 150% e 225% estavam no primeiro semestre 14 municípios: Alandroal, Caminha, Celorico da Beira, Covilhã, Évora, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Lamego, Nazaré, Reguengos de Monsaraz, Santa Comba Dão, Santarém, Seia e Tabuaço.















Assim sendo, um total de 25 municípios não cumpriram os limites do endividamento, uma vez que o valor não pode ultrapassar 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. Os municípios com endividamento excessivo devem recorrer a mecanismos de saneamento financeiro.





Os dados mostram uma melhoria global da situação em relação ao ano passado, com 28 municípios nessa situação. Os três municípios que deixaram de estar acima do limite da dívida total foram os de Alpiarça, Mourão e Tarouca.





Ainda segundo o documento divulgado hoje pelo Conselho de Finanças Públicas a dívida total “considerada para efeitos do limite legal quanto à dívida municipal terá diminuído no primeiro semestre de 2018", dando seguimento à "tendência observada no ano passado".





A dívida total - que exclui as dívidas não orçamentais e as exceções legalmente previstas - diminuiu em cerca de 234 milhões de euros.







"Importa, contudo, referir que o limite legal para a dívida das autarquias aplica-se apenas a valores anuais, pelo que apenas no final do ano se poderá verificar o seu cumprimento pelas entidades competentes", assinala o Conselho de Finanças Públicas.







c/ Lusa



Mais grave é o caso de quatro destas autarquias em específico: Cartaxo, Fornos de Algodres, Nordeste, Vila Real de Santo António. Os concelhos listados encontram-se mesmo “em situação de rutura financeira”, o que significa que os municípios em causa têm um rácio de dívida total superior a 300% à receita média cobrada nos três anos anteriores.No final de 2017, estava ainda em rutura financeira Vila Franca do Campo (São Miguel, Açores), mas esta reduziu o seu endividamento e faz agora parte do grupo de sete municípios em que a dívida total está entre 225% e 300% da receita média, juntamente com Alfândega da Fé, Aveiro, Fundão, Paços de Ferreira, Portimão e Vila Nova de Poiares.