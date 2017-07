Conselho de Finanças Públicas considera possível atingir défice de 1,5%

Numa análise à evolução orçamental, a entidade liderada por Teodora Cardoso, revela que o défice no primeiro trimestre foi de 2,1%.



Isto significa que o resultado melhorou 490 milhões face ao primeiro trimestre do ano passado. A melhoria aconteceu graças ao aumento da receita, em particular dos impostos indiretos e das contribuições sociais.



O Conselho de Finanças Públicas sublinha que o défice do primeiro trimestre tem vindo a revelar-se superior ao dos restantes trimestres do ano.



Considera, por isso, que o resultado é uma indicação positiva para o cumprimento da meta de um e meio por cento.



Avisa no entanto que estes valores não refletem ainda qualquer eventual impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, processo que se iniciou precisamente no primeiro trimestre deste ano.