Conselho de Finanças Publicas diz que há risco de incumprimento

Numa análise ao Programa de Estabilidade, o Conselho de Finanças Públicas sinaliza o risco de desvio anual... face à trajetória de ajustamento de 0,3 pontos percentuais em 2024 e 0,2 pontos percentuais em 2025.



Esta avaliação pressupõe o regresso dos requisitos orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foram suspensos no ano passado devido à crise.



Em relação à dívida publica, a trajetória de evolução apresentada no programa de estabilidade mostra-se compatível com o cumprimento do critério da dívida de 2023 a 2025.



O Conselho prevê uma redução do défice orçamental de 4,4 por cento do PIB em 2021 para 0,9 em 2025.